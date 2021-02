De Britse en Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus hebben nu al een tijd voet aan Europese vasteland gezet. Uit eerste gegevens blijkt dat ze nu ook in ons land een gelijkaardige groeisnelheid hebben. Als die zich doorzet, nemen ze samen de epidemie in België over.

De Zuid-Afrikaanse sars-CoV-2-­variant is aan een opmars bezig in ons land. In een wekelijkse steekproef blijkt zijn aandeel in de besmettingen week na week toe te nemen, leren cijfers van Sciensano. ...