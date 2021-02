Ouders in beroep tegen taakstraf van Antwerpse minderjarigen wegens ‘lockdownfeestje’

Kapellen / Putte-Kapellen - De ouders van een van de jongeren die zondag een taakstraf hebben gekregen van de jeugdrechter in Antwerpen, gaan in beroep tegen die beslissing. Ze overwegen ook klacht in te dienen bij het Kinderrechtencommissariaat. Dat zegt hun advocaat Kris Luyckx aan Radio 2. “De slinger is doorgeslagen”, vinden de ouders.

Het verhaal van de zeven minderjarige jongeren lokt veel reacties uit. Ze werden zaterdagavond rond 23 uur ‘betrapt’ op wat het Antwerps parket een lockdownfeestje noemt. Vervolgens werden ze meegenomen naar het politiekantoor en één voor één verhoord. De parketmagistraat van dienst oordeelde dat de jongeren, onder wie jongens en meisjes van 14 en 15 jaar oud, voor de jeugdrechter moesten komen.

Die besliste uiteindelijk om huisarrest en twintig tot veertig uur dienstverlening op te leggen – een soort taakstraf. Maar vooral dat de jongeren in afwachting van hun voorleiding werden opgesloten in de cellen van het justitiepaleis in Antwerpen en pas zondag in de loop van de namiddag werden voorgeleid, noemen de ouders mensonwaardig. “Ze hebben van het begin tot het einde geweend”, zeggen zij.

“Buiten proportie”

Volgens Kris Luyckx, de advocaat van de ouders van een van de jongeren, hadden de tieners zaterdagavond afgesproken in de tuin. “De ouders waren daarvan op de hoogte”, zegt Luyckx op Radio 2. “Het was koud dus gingen ze naar binnen. Er kwamen nog vrienden langs, en toen waren ze met zeven.”

Dat is in strijd met de geldende coronamaatregelen en dat erkennen de ouders ook. “Maar toch, op een gegeven moment belden er nog vier vrienden aan, maar die zijn de deur gewezen”, zegt Luyckx, die de term ‘lockdownfeestje’ daarmee nuanceert. “Toen de politie aankwam en de minderjarigen arresteerde, waren ze rustig aan het chillen zoals de jongeren dat zelf zeggen. Van overlast was geen sprake.”

Luyckx vindt de aanpak van politie en parket buiten proportie. “De ouders die ik vertegenwoordig vinden dat de slinger is doorgeslagen. Sommige jongeren zaten achttien uur lang vast. De ouders willen een maatschappelijk debat: gaan we in coronatijden op deze manier met onze jongeren om? Dit laat trauma’s na.”

Beroep

De ouders, die anoniem wensen te blijven, tekenen beroep aan tegen de taakstraf en overwegen ook om klacht in te dienen bij het Kinderrechtencommissariaat. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) voegde daar nog aan toe dat de ouders klacht kunnen indienen bij het Comité P indien zij vinden dat de politie niet correct heeft opgetreden.

Bij de politiezone Noord, die de vaststellingen zaterdagavond deed, valt te horen dat de interventie zonder incidenten is verlopen. “Alle jongeren zijn respectvol behandeld en hebben op het commissariaat eten en drinken gekregen. Verschillende van de betrokken ouders hebben ook zelf aangegeven dat zij vonden dat wij correct te werk zijn gegaan”, zegt commissaris Tom De Gent.

De politie wijst erop dat zij enkel objectieve vaststellingen hebben gedaan na een oproep. “Daarna volgen wij de richtlijnen die in het ministerieel besluit zijn opgenomen, namelijk contact opnemen met de magistraat van dienst. Het parket beslist verder wat er met de jongeren gebeurt”, zegt De Gent.

Georganiseerd

Het parket verdedigde de aanpak maandag. “Met dit soort feestjes brengen jongeren zichzelf en anderen in gevaar”, luidde het. “We kunnen dit niet door de vingers zien en treden streng op.”

“Als het gaat om een vooraf georganiseerd feestje, wanneer de jongeren zich weerspannig gedragen of wanneer het niet de eerste keer is dat ze worden betrapt, moeten ze worden voorgeleid bij de jeugdrechter”, legde jeugdrechter Luk Versteylen uit. “Ze moeten allemaal verhoord worden en daar gaat nu eenmaal tijd over.”