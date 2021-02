Barça-fans beschimpen PSG-voorzitter: “Laat Messi met rust, klootzak!”

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi (rechts), hier in gesprek met sportief directeur Leonardo, kreeg een warm onthaal in Barcelona. Foto: EPA-EFE

De voorbije weken hadden Spaanse en Franse media een vette kluif aan de geruchten dat PSG een poging zou doen om Lionel Messi, binnenkort einde contract bij FC Barcelona, naar Parijs te halen. De supporters van Barça gruwen van die gedachte en maakten dat duidelijk toen de voorzitter van PSG Nasser Al-Khelaifi arriveerde bij zijn hotel in Barcelona voor de Champions League-clash van vanavond. Ze bedolven hem onder boegeroep en verwensingen.

Trekt Lionel Messi op het einde van het seizoen naar PSG of blijft hij toch bij FC Barcelona? Die vraag houdt media en voetbalfans al weken bezig. Met de confrontatie van beide grootmachten vanavond in de Champions League bereikt de saga een nieuwe episode.

Toen de voorzitter van PSG maandag bij zijn hotel in Barcelona arriveerde, ondervond hij aan den lijve hoe gevoelig een mogelijke overstap van Messi ligt. Fans van Barça stonden hem op te wachten en riepen hem verwensingen naar zijn hoofd als “hoerenzoon” en “klootzak” en riepen de Qatarees op “Messi met rust te laten”.

Nasser Al-Khelaïfi hué lors de son arrivé à l'hotel pic.twitter.com/8xG5Igswep — T??????? ® (@ThorfalI_) February 15, 2021

De clash in de 1/16de finales van de Champions League tussen Barcelona en PSG is een moderne klassieker geworden. In 2017 won Barça in Camp Nou met 6-1 nadat het de heenwedstrijd met 4-0 had verloren en stootte zo alsnog door naar de 1/8ste finales. PSG plukte vervolgens Neymar -de uitblinker die avond- weg bij Barça voor een recordtransfersom van 222 miljoen euro.

Nu zou PSG zijn zinnen gezet hebben op de absolute ster van zijn rivaal, Lionel Messi. De sportief directeur van de Parijzenaars, Leonardo, zei dat hij “een stoel heeft klaarstaan aan zijn tafel” voor het geval de Argentijn zou beslissen na zeventien jaar andere oorden op te zoeken. Angel Di Maria, de Argentijnse aanvaller van PSG, liet optekenen dat hij zijn landgenoot met open armen zou ontvangen.

Koeman: “PSG kon ons niet destabiliseren”

“Messi is met zijn hoofd honderd procent bij Barcelona en zal zijn beslissing op het einde van het seizoen nemen. We besteden geen aandacht aan wat andere clubs of spelers zeggen”, zei

Jordi Alba op de persconferentie voor de match.

“PSG is er niet in geslaagd ons te destabiliseren”, voegde Barça-coach Ronald Koeman toe. “Ik weet niet of dat hun bedoeling was of niet. Maar Messi behoort toe aan Barça en ik heb er alle hoop op dat hij blijft.”

FC Barcelona, dat zijn jongste zeven wedstrijden won, mist Araujo, Ansu Fati en Philippe Coutinho, maar ziet Gerard Pique terugkeren na een knieblessure.

Bij PSG ontbreek sterspeler Neymar met een dijprobleem, net als Di Maria. Marco Verratti is er weer bij na een heupblessure.