Meer dan dertig veronderstelde maffiosi opgepakt in Italië

In Italië heeft de politie meer dan dertig veronderstelde maffiosi vanwege internationale drugshanel opgepakt, zo hebben de Carabinieri dinsdag bekendgemaakt.

Speurders viseerden 33 verdachten in de hoofdstad Rome, in Reggio Calabria, Grosseto in Toscane en de regio Venetië in het noordoosten. De opgepakte lieden zouden tot de Calabrische Ndrangheta-mafia behoren.

De justitie wrijft hen aan in de internationale drugshandel verwikkeld te zijn. Zij zouden mensen volgens de zogenoemde maffiamethode hebben afgeperst en zouden illegaal wapens hebben gehad.

De speurders vlooiden naar eigen zeggen een bij de N’drangheta horende organisatie tot in Zuid-Amerika na. Aan het hoofd daarvan staat een sleutelfiguur uit nauwere maffiakringen.

De ‘Ndrangheta geldt als de brutaalste en machtigste maffia-organisatie van Italië. Zij verwerft inkomsten uit de handel in cocaïne.

Tegen de organisatie loopt momenteel een megaproces in het Calabrische Lamezia Terme. Zowat driehonderd veronderstelde maffiosi staan daar terecht.

