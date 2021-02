Antwerps parket blijft na lockdownfeestje van minderjarigen achter aanpak staan

Kapellen / Putte-Kapellen / Antwerpen - Het parket van Antwerpen begrijpt naar eigen zeggen dat de impact van de arrestatie en opsluiting van de zeven Kapelse jongeren wegens een lockdownfeestje “bijzonder groot kan zijn”. Tegelijk blijft het achter de aanpak staan die zaterdagavond is gehanteerd.

In een persbericht zegt het parket omzichtig te werk te gaan als het gaat over de aanpak van lockdownfeestjes met minderjarigen. “In deze specifieke omstandigheden is beslist om de minderjarigen van hun vrijheid te beroven. We begrijpen dat dit een zeer ingrijpende beslissing is”, zo stelt het parket. “Het laat de politie en het parket wel toe om meteen een concreet zicht te krijgen op de feiten en ook om meteen de nodige verhoren te kunnen organiseren.”

Zaterdagavond hadden twee 15-jarigen en vijf 14-jarigen afgesproken in een huis in Kapellen. Omdat het om een georganiseerd lockdownfeestje ging, kwam de politie ter plaatse en werden de jongeren meegenomen naar het kantoor, waar ze werden opgevangen in twee verhoorlokalen.

“De jongeren kregen de kans om hun ouders te contacteren. Ze kregen uiteraard ook de mogelijkheid om iets te drinken en te eten en om sanitair te gebruiken. Niemand van de jongeren heeft de nacht in een cel doorgebracht, maar wel in een lokaal van de politie. Op eigen verzoek heeft één jongere geslapen in een cel voor minderjarigen”, zo stelt het parket.

Vlinderpaleis

Alle minderjarigen werden daarna in opdracht van het parket verhoord in het bijzijn van een advocaat. “Zondag om 10.20 uur zijn de jongeren vanuit het commissariaat in Kapellen in twee bewegingen naar het Vlinderpaleis gebracht, waar ze in de loop van de uren die volgden één voor één voor de jeugdrechter zijn geleid”, klinkt het. De jeugdrechter heeft hen individueel gesproken met kennis van het volledige dossier.”

In afwachting van die voorleiding en omdat er geen plaats is voor alle minderjarigen, werden ze volgens het parket tijdelijk opgevangen in de doorgangscellen voor minderjarigen in het Vlinderpaleis. Ongeveer 18 uur na de vaststelling heeft de jeugdrechter voor elke minderjarige voorlopige maatregelen opgelegd.

“Niet lichtzinnig”

“Het beleid met betrekking tot deze specifieke gevallen wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd” meent het parket. “We begrijpen dat de impact voor minderjarigen en hun ouders bijzonder groot kan zijn. Daarom worden dergelijke onderzoeken en maatregelen niet lichtzinnig genomen.”

Tegelijk wijst het parket ook op de impact van het coronavirus op de samenleving. “Enkel samen kunnen we dit virus zo veel mogelijk proberen onder controle te houden. Die verantwoordelijkheid dragen we allemaal. Ook het openbaar ministerie heeft hierin een maatschappelijke taak en plicht. Over het gevoerde beleid is en wordt meermaals heel duidelijk en transparant gecommuniceerd”, luidt het.