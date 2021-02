Eerste proces over geweld in Centraal-Afrikaanse Republiek voor Internationaal Strafhof

Alfred Yekatom Foto: Via REUTERS

Voor het Internationaal Strafhof in Den Haag staat voor het eerst een gewezen militieleider terecht voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De vroegere politicus Alfred Yekatom, bijgenaamd “Rambo”, moet zich samen met Patrice-Edouard Ngaïssona, oud-voorzitter van de nationale voetbalbond, verantwoorden voor onder meer moord, foltering, verkrachting en de inzet van kindsoldaten in 2013 en 2014. De twee hebben dinsdag onschuldig gepleit.

Volgens de openbare aanklager behoorden Ngaïssona en Yekatom tot de onmiddellijke omgeving van ex-president Francois Bozizé, die via een staatsgreep weer aan de macht wilde komen. Daarom werden overwegend christelijke anti-Balaka-milities opgericht, bewapend en gefinancierd.

De beschuldigden zouden gerichte aanvallen tegen de moslimbevolking hebben gepland, bevolen en mee hebben uitgevoerd. “Deze aanvallen waren een wezenlijk onderdeel van een strategie om Bozizé weer aan de macht te helpen”, zo stelde openbaar aanklager Kweku Vanderpuye. De twee konden eind 2018 worden aangehouden.

De Centraal-Afrikaanse Republiek wordt getroffen door gewelddadige conflicten sinds oud-president Bozizé in 2013 door de overwegend islamitische Seleka-rebellen van de macht werd verdreven. Dat leidde tot een burgeroorlog waarbij de anti-Balaka-milities het opnamen tegen facties van Seleka. Het geweld is sinds de presidentsverkiezingen in december vorig jaar weer opgelaaid.