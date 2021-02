Zo houden we corona nog beter tegen: ventileren en verluchten overal waar het kan

Een goed mondmasker, afstand houden en vaak de handen wassen. Die basisregels blijven nodig. Maar goed verluchten en ventileren is wellicht dé maatregel om nu op te letten, zo staat in een stevig nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad. “De beschikbare gegevens wijzen erop dat aerosolen een belangrijke rol kunnen spelen in de overdracht van het coronavirus”, zeggen de experts. Met binnenluchtexperte Marianne Stranger van onderzoekscentrum VITO overlopen we wat we in verschillende situaties kunnen doen.