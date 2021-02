J.J. House, waarvan Sihame El Kaouakibi mede-eigenaar is, vraagt faillissement aan

Antwerpen - De uitbater van eventlocatie J.J. House in Antwerpen van Sihame El Kaouakibi vraagt faillissement aan. Naar eigen zeggen door de coronacrisis. Nochtans kwam J.J. House de afgelopen dagen vooral in de media door de band met Sihame El Kaouakibi.

Point Urbain BV, de organisatie die eventlocatie JJ House in Antwerpen uitbaat, legt de boeken neer. Dat meldt eigenaar Erika Xuan Nguyen in een persbericht. Nguyen startte JJ House op met zakenpartner en mede-eigenaar Sihame El Kaouakibi.

Het faillissement is volledig te wijten aan de coronacrisis, luidt het. “JJ House werd afgelopen jaar zwaar getroffen door de coronacrisis waardoor alle evenementiële activiteiten zijn weggevallen. Daarnaast is er voorlopig geen perspectief op versoepelingen.”

De “mediaheisa” rond JJ House en “speculaties in sommige media” komen daar nog bij, klinkt het verder. “De verhuurder heeft nu naar aanleiding van de achterstallige huur ten gevolge van de coronacrisis een dagvaarding uitgebracht en de verbreking van de huurovereenkomst gevraagd. Een deurwaarder kwam vandaag ter plaatse. Zonder locatie is het verderzetten van de activiteiten de facto onmogelijk.”

El Kaouakibi, die voor Open Vld in het Vlaams parlement zetelt, ligt al enkele onder vuur voor vermeende financiële malversaties bij haar vzw Let’s Go Urban Academy. Nguyen en haar raadsman Joris Vercraeye benadrukken dat het faillissement van Point Urban losstaat van Let’s Go Urbain.

