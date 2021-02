Bitcoin breekt door grens van 50.000 dollar

De cryptomunt bitcoin is dinsdag voor het eerst door de grens van 50.000 dollar gebroken. Omstreeks 13.35 uur Belgische tijd werd op het handelsplatform Bitstamp 50.547,70 Amerikaanse dollar (zo’n 41.600 euro) betaald voor één bitcoin.

Dat is 4,4 procent meer dan op maandag en zelfs 75 procent meer tegenover begin dit jaar. Op langere termijn is de evolutie nog spectaculairder, met bijna een vervijfvoudiging van de koers tegenover vorige zomer. De bitcoin was bij de start ruim tien jaar geleden slechts enkele centen waard.

Maar critici blijven intussen waarschuwen voor de sterke volatiliteit van dit soort beleggingen die niet onderworpen zijn aan regelgeving. Zo bestaat de kans op een nieuwe zeepbel. Cryptomunten krijgen ook kritiek omdat ze gebruikt worden door criminelen.

Desondanks gaat hun koers nog altijd hoger. Deels doordat steeds meer bekende namen beleggen in cryptomunten en bedrijven deze “munten” als betaalmiddel aanvaarden. Ruim een week geleden maakte de Amerikaanse autofabrikant Tesla nog bekend dat het 1,5 miljard dollar had geïnvesteerd in bitcoins en de cryptomunt ook zou aanvaarden als betaalmiddel. Kredietkaartbedrijf Mastercard gaat onderzoeken of het transacties met virtuele munten zal toelaten op zijn netwerk. En in Canada is het eerste Noord-Amerikaanse bitcoin exchange-traded fund (ETF), waarmee bitcoins voor meer beleggers bereikbaar worden, inmiddels goedgekeurd.

Daarnaast speelt ook het beleid van de nationale banken een rol: door de lage rentetarieven zijn veel beleggers op zoek naar rendement en zijn ze bereid hiervoor risico’s te nemen.

