Vader rijdt met 160 kilometer per uur met kinderen los op achterbank omdat zoontje “aan het stikken was in koekje”

Oostkamp / Aalst - De Brugse politierechter veroordeelde dinsdagmorgen een 38-jarige vader omdat zijn twee kinderen niet vast in de wagen zaten terwijl hij aan 160 kilometer per uur over de snelweg reed. “Mijn zoontje was aan het stikken en mijn vrouw had de kinderen losgemaakt om hem te kunnen helpen”, klonk het.

De politie merkte de 38-jarige vader uit Aalst op 1 juni 2019 langs de E40 in Oostkamp op. Het gezin reed de agenten aan hoge snelheid voorbij in de richting van Oostende. De politie achtervolgde hen een drietal kilometer en stelde vast dat de Mercedes standvastig aan 160 kilometer per uur reed. De auto werd dan ook staande gehouden.

Bij controle zag de politie dat de twee kinderen achteraan in de wagen niet reglementair zaten. De oudste van vijf jaar droeg geen gordel en zat niet in een kinderstoel. De kleinste van één jaar oud zat in een maxicosi, maar ook die stond los op de achterbank. De vader van Syrische afkomst probeerde aan de agenten uit te leggen wat er gaande was. “Mijn oudste zoon verslikte zich in een koekje en kreeg geen lucht meer. Daarom maakte mijn vrouw zijn gordel los en zette ze de maxicosi ook aan de kant”, klonk het. “Ik reed sneller op zoek naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.”

Attest van spoeddienst

De man legde een attest voor van anderhalf uur later op de spoedgevallendienst van een ziekenhuis in Roeselare. En daar stelde de politierechter zich vragen bij. “Als het zo dringend was, dan was u toch naar een ziekenhuis in Brugge gereden?”, klonk het. “Maar u rijdt nog dat hele eind tot in Roeselare. Daar begrijp ik helemaal niets van.”

De vader zakte persoonlijk naar de rechtbank af, maar kon de politierechter niet overtuigen met zijn verhaal. En ook de procureur had er weinig oren naar. “Niets verantwoordt dat feit op zich. In zo’n geval zet je je bijvoorbeeld op de volgende parking aan de kant en zoek je hulp”, klonk het. De man kreeg uiteindelijk een boete van 1.280 euro.