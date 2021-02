Ella Van Kerkhoven mag zich na blessureleed weer Red Flame noemen: “Eer om terug te zijn”

Ella Van Kerkhoven is heel gelukkig dat ze na een afwezigheid van meer dan een jaar wegens blessureleed weer in de selectie van de Red Flames zit voor de oefeninterlands tegen Nederland (donderdag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion) en Duitsland (zondag in Aken). “Het is een eer om terug bij de nationale ploeg te mogen zijn”, vertelde de 27-jarige Van Kerkhoven maandag in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

De aanvalster speelde haar laatste interland in oktober 2019 in Roemenië. Sindsdien plaatsten de Flames zich onder meer voor het EK, na een 4-0 zege in december tegen concurrent Zwitserland. “Ik voelde de zenuwen toch wel een beetje om terug te keren, de eerste training op dit niveau is altijd een uitdaging”, stak Van Kerkhoven van wal. “Het frustreerde me niet echt dat ik niet op het veld stond toen we het EK-ticket grepen. Natuurlijk wil je dan bij de ploeg horen, maar het was echt een teamambitie om ons te plaatsen voor het EK. Mijn ploeggenotes hebben de kwalificaties heel sterk afgesloten, applaus daarvoor.”

Op donderdag nemen de Red Flames het op tegen Nederland. Drie dagen later staat in Aken een duel met Duitsland op het programma. De wedstrijden kaderen in de ‘Three Nations, One Goal’-campagne. Daarmee zetten de drie landen hun kandidatuur in de verf om het WK vrouwenvoetbal in 2027 te organiseren. De oefeninterland tegen Nederland vindt plaats in het Koning Boudewijnstadion, en niet in het stadion van Oud-Heverlee Leuven, de gebruikelijke thuisbasis van de Flames. De beslissing drong zich op vanwege de slechte staat van het veld aan Den Dreef.

“Het zal indrukwekkend zijn om in het Koning Boudewijnstadion te voetballen. Ik had nooit gedacht dat we daar met de Flames zouden spelen. Maar het is ook een beetje dubbel voor mij. Op de Heizel spelen is mooi, maar Den Dreef voelt als thuis”, vervolgde de Hagelandse, ex-speelster van OHL, met een knipoog.

Van Kerkhoven voetbalt na een buitenlands avontuur bij Inter sinds het najaar weer in België bij AA Gent. “Ik hou er een dubbel gevoel aan over. Op voetbalgebied was het een geweldige ervaring. Inter is een echte profclub, je moet er alleen aan voetbal denken. Langs de andere kant viel ik snel geblesseerd uit, en nadien laaide het coronavirus op en viel het seizoen een beetje in het water.”

Foto: VDB

Minnaert duimt voor WK van 2027 in België: “Zou een droom zijn”

De Belgische voetbalvrouwen stomen zich klaar voor de oefeninterlands tegen Nederland (donderdag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion) en Duitsland (zondag in Aken). Het tweeluik tegen beide toplanden vormt voor de Red Flames, nummer 17 op de FIFA-ranking, een goede test. “Tegen dat soort tegenstanders kunnen we zien waar we staan”, blikte Marie Minnaert maandag in het nationaal oefencentrum in Tubeke vooruit.

“Iedereen is klaar om deze twee wedstrijden te spelen”, vertelde de 21-jarige speelster van Club Brugge. De oefeninterland tegen Nederland vindt plaats in het Koning Boudewijnstadion, en niet in het stadion van Oud-Heverlee Leuven, de gebruikelijke thuisbasis van de Flames, wegens de slechte staat van het veld aan Den Dreef. “Het wordt dus wel een speciale wedstrijd op de Heizel, ook al zorgt dat niet voor extra stress. Het is een belangrijk stadion in België, de thuishaven van de Rode Duivels. Het voelt een beetje als een droom om daar te voetballen. Spijtig wel dat het wegens de coronapandemie nog altijd zonder fans zal zijn. Naar de wedstrijden van de nationale ploeg kwam alsmaar meer volk kijken.”

“Deze campagne is een mooi initiatief”, aldus de middenveldster. “Maar het is nog veraf. We moeten ons eerst nog richten op het EK en de kwalificaties voor het WK 2023. Maar als België het toernooi in 2027 organiseert, ben ik 28 jaar en op het toppunt van mijn kunnen. Een WK spelen zou al een droom zijn, maar het in België doen voor de eigen fans maakt het alleen maar mooier.”