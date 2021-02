Eerst de blamage van de foto, en nu moet het Oprah-interview nog komen: is de breuk met Harry en Meghan compleet voor de Queen?

Insiders laten aan de Britse pers weten: koningin Elizabeth is not amused met de aankondiging van het tv-interview van Harry en Meghan aan de Amerikaanse talkshowvedette en persoonlijke vriendin Oprah Winfrey. De koningin zou haar kleinzoon daarom een paar titels willen afnemen. “Maar pas op 1 juli zien we echt hoe diep de breuklijn loopt”, zegt Harry De Paepe, auteur van Sausage. Een blik op Elizabeth II.