Adi (86) uit De Wereld Rond met 80-jarigen overleden

De goedlachse Adi is op 86-jarige leeftijd overleden, dat meldt VTM en wordt bevestigd door haar familie. Adi was onlangs te zien in het VTM-programma De Wereld Rond met 80-jarigen met Olga Leyers en Sieg De Doncker.

Adi was afkomstig uit Oostende en vertrok in mei 2018 samen met Olga, Sieg en 7 tachtigers op een onvergetelijke wereldreis voor De Wereld Rond met 80-jarigen, dat in het voorjaar van 2019 werd uitgezonden op VTM.

Tijdens het programma stapte Adi voor het eerst in haar leven in een vliegtuig. De trip rond de wereld werd voor haar een uitzonderlijk avontuur. In Mexico, een bestemming die speciaal voor haar was uitgekozen, beleefde Adi haar grote droom. Ze had een voorliefde voor alles wat met cultuur en oudheid te maken heeft en kwam samen met Olga Leyers ogen tekort wanneer ze op uitstap mocht naar één van de zeven wereldwonderen: Chichen Itza. Haar reis rond de wereld bracht Adi ook naar Dallas, IJsland, Dubai, Zuid-Afrika, Bangkok, Mongolië en Japan.

Ook Sieg De Doncker betuigde al zijn medeleven. “Rust zacht, liefste Adi. Een sterke en ongedwongen dame die me altijd kon doen lachen en waar we jammer genoeg veel te vroeg afscheid van moeten nemen. Je bent er nu niet meer, maar voor mij zal je altijd een plaatsje hebben, diep in mijn hart”, klinkt het op Instagram.