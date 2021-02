Anderlecht veroordeelt gedrag van (enkele) fans, die op hun beurt boodschap hebben voor Lukas Nmecha

Op zijn website heeft Anderlecht het gedrag van zijn fans tijdens de bekerwedstrijd tegen Union veroordeeld. Enkele supporters gooiden van buiten het stadion rookbommen op het veld, waardoor de wedstrijd kort moest onderbroken worden en het veld van Union beschadigd werd. “We missen onze fans, maar passie moet op een andere manier geuit worden”, klinkt het bij paars-wit.

“RSCA herinnert eraan dat rookbommen en andere pyrotechnische producten geen plaats hebben in een voetbalstadion en dat dit soort gedrag het imago van de club schade toebrengt”, klinkt het in een mededeling van de club. “Zulke incidenten hebben in het verleden al tot boetes en sancties geleid en kunnen zelfs bestraft worden met een wedstrijd achter gesloten deuren. Daders kunnen boetes en een stadionverbod krijgen en bovendien gerechtelijk vervolgd worden. We missen onze trouwe fans. We willen jullie zo snel mogelijk terugzien in het stadion. Maar passie moet op een andere, veilige manier geuit worden.”

“Lukas, blijf”

Enkele leden van supportersgroepering Mauves Army hadden dan weer een boodschap voor Manchester City-huurling Lukas Nmecha. “Lukas, je hebt nog niet de kans gehad om ons te ontmoeten. Blijf nog een jaar”, stond te lezen op een spandoek dat werd opgehangen aan de rand van een van de oefenvelden in Neerpede.