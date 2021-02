Hockeybelofte Arno Verdoodt (18) twijfelt geen seconde om hond uit ijskoude vijver te redden: “Ik zou het zo opnieuw doen”

Brussel -

Als een volleerde hulpverlener haalde Arno Verdoodt afgelopen vrijdag in het Brusselse Terkamerenbos viervoeter Reggie uit de ijskoude vijvers. De hond was door het ijs gezakt en stond op het punt de strijd op te geven. Arno, actief bij hockeyclub Leopold Ukkel en deel van de nationale U18, zakte zelf door het ijs, maar wist zich in veiligheid te brengen. Met een mooie beloning tot gevolg.