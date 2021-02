“De sekteleden willen alleen de sekteleider” of “de toekomst van de Republikeinse partij”: hoe realistisch zijn de politieke ambities van de Trump-nakomelingen?

Met schoondochter Lara is er een nieuwe acoliet van voormalig Amerikaans president Donald Trump die zich in de politieke arena zou willen wagen. Maar hoe realistisch zijn de plannen van de clan-Trump om de 74 miljoen kiezers die hun (schoon)vader beschouwden als de Heiland, in te schakelen als persoonlijk kiesvee? Volgens sommige Republikeinen is dat scenario “de toekomst van de Republikeinse partij”, maar volgens anderen ligt dat pad ook vol obstakels.