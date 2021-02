Vermiste man gaat huis binnen en verdwijnt dan spoorloos

Christopher Woitel uit San Francisco is sinds begin januari vermist. De familie nam een privédetective onder de arm om de man terug te vinden. Na een doorgedreven analyse van camerabeelden is te zien dat Christopher wel zijn woning in gaat maar niet meer buitenkomt.

Op 8 januari zien beveiligingscamera’s hoe Woitel zijn huis binnengaat. Sindien ontbreekt elk spoor van de man. Zijn moeder geeft hem vijf dagen later op als vermist. Zij sprak hem nog op 9 januari en ook zijn nichtje krijgt op 9 januari nog een bericht van hem. Zijn zus krijgt nog een paniekerige voicemail maar wanneer ze terugbelt is er geen reactie meer.

De familie neemt een detective onder de arm om Woitel terug te vinden. Hij analyseerde de beschikbaar camerabeelden uit de buurt en kon constateren dat de man naar binnen ging en niet meer buiten kwam. Zowel lang de voor- als achterdeur is er geen sprake van. De deuren waren ook nog steeds van binnenuit gesloten.

De detective kwam ook een dakloze man op het spoor. Hij was - naast Woitel zelf - het laatste gezien in het appartement. Woitel stelde geregeld zijn deur open voor daklozen om hen een warme douche aan te bieden of op zijn sofa te slapen. De dakloze man bleek in het bezit te zijn van de gsm van Woitel. Hij zou die van hem gekocht hebben. De dakloze verklaarde ook dat Christopher de laatste dagen heel erg verward en heel paranoïde reageerde.

De detective vraagt de politie nu om de dakloze man verder te ondervragen. Die claimt alleszins dat hij een medium is en daardoor weet dat Woitel vermoord werd.