Dievegge plundert rekening blinde vrouw (77) die haar hulp vroeg

Middelkerke - Een 50-jarige vrouw uit Middelkerke heeft in de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen omdat ze de rekening van een bejaarde blinde dame plunderde.

Eind april 2019 kwamen C.R. en het 77-jarige slachtoffer elkaar tegen in een café in Lombardsijde. De bejaarde vrouw vroeg of C.R. haar naar huis wou begeleiden en onderweg 50 euro kon afhalen met haar bankkaart. Later deed het slachtoffer nog eens beroep op C.R. en vroeg toen om 100 euro af te halen.

Saldo ontoereikend

Maar op 28 april 2019 stelde de bejaarde vrouw vast dat ze niet langer geld kon afhalen omdat het saldo van haar zichtrekening ontoereikend was. Met de hulp van de café-uitbaatster kon de politie C.R. identificeren. Onderzoek wees uit dat zij in totaal 600 euro van de rekening had gehaald en daarvan 450 euro in eigen zak had gestoken.

C.R. ontkende de diefstal en beweerde dat ze voor het slachtoffer meer moest afhalen dan 150 euro. Maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. “Het is onwaarschijnlijk dat het slachtoffer voor uitgaven bij de bakker of op café zo‘n grote sommen zou afhalen”, stelde hij. “De beklaagde maakte schaamteloos misbruik van het vertrouwen van een bejaarde blinde dame.” C.R. kwam niet opdagen voor haar proces.