Hevig winterweer teistert Amerika, miljoenen mensen zonder stroom

Bijna de helft van de Verenigde Staten wordt getroffen door hevig winterweer. Een verwoestende storm met zware sneeuwval, ijskoude regen en temperaturen diep onder nul zorgt in het hele land voor gevaarlijke verkeersomstandigheden. In totaal kampen zowat 3.520.000 mensen met stroomonderbrekingen, onder wie bijna 3 miljoen in de staat Texas.

Chicago Foto: AFP

Volgens het Amerikaans meteorologisch instituut zou de storm zeker tot dinsdag zorgen voor een recordhoeveelheid sneeuw en gevaarlijk koude gevoelstemperaturen. Zo registreerde de grensstad El Paso een laagterecord van 14 graden Fahrenheit (-10 graden Celsius). Tot maandagochtend 6 uur bestond in delen van Alabama, Florida en Georgia ook het risico op een tornado. Ten minste zeven staten van het noordwesten tot het zuiden van de Verenigde Staten, waaronder Oregon, Kentucky, Alabama en Mississippi, hebben de noodtoestand afgekondigd.

Sinds zaterdag zorgt de storm voor aanzienlijk veel verkeersproblemen. Zo werden in het weekend heel wat botsingen en kettingbotsingen gemeld. Enkele daarvan liepen fataal af: in Texas kwamen negen mensen om het leven, en in Kentucky en Oklahoma viel telkens één slachtoffer. In de stad Houston (Texas) werden zondag meer dan 130 ongevallen gemeld, waaronder een kettingbotsing met 10 auto’s, zei politiechef Art Acevedo. “De meeste wegen zijn niet veilig. Bovendien werken veel signalen niet door stroomuitval”, zo tweette het Texas Department of Transportation.

In Texas zaten bijna 3 miljoen Amerikanen zonder elektriciteit, volgens PowerOutages.us, dat de gegevens over nutsvoorzieningen in het hele land bijhoudt. Ook andere staten hebben te kampen met stroomonderbrekingen. Zo zaten in Oregon bijna 320.000 personen in het donker, en moesten in totaal zo’n 200.000 mensen in Louisiana en Virginia het even zonder stroom doen.