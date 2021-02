Adidas wil dochter Reebok verkopen

De Duitse sportartikelenfabrikant Adidas heeft dinsdag aangekondigd dat het zijn Amerikaanse dochter Reebok wil verkopen. Dat nieuws hing al enkele maanden in de lucht, want Adidas werkt aan een nieuwe strategie waarbij geen plaats meer is voor het Amerikaanse merk dat teleurstellend presteert. Meer details over die strategie zullen op 10 maart worden bekendgemaakt, bij de presentatie van de jaarresultaten.