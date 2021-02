Topman Marriott-hotels is overleden

Arne Sorenson, de topman van Marriott, de grootste hotelketen ter wereld, is op 62-jarige leeftijd overleden aan pancreaskanker. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Sorenson had eerder deze maand nog laten weten dat hij een stap terugzette bij het dagelijkse management, om zich intensiever te laten behandelen. Zijn taken werden overgenomen door Stephanie Linnartz en Rony Capuano, binnen twee weken zal een nieuwe topman worden benoemd.

Sorenson was nog maar de derde CEO van Marriott, en stond sinds 2012 aan het roer bij de hotelketen. Hij was de eerste topman die geen lid was van de Marriott-familie.

De keten telt sinds de overname van rivaal Starwood een 30-tal merken, waaronder Ritz Carlton, Westin en Sheraton.