Last van hooikoorts of toch het coronavirus opgelopen? Zo herken je het verschil

Pollen en allergenen zullen binnenkort weer welig tieren als het hooikoortsseizoen in het land is. Sommige symptomen van allergie zijn erg gelijkaardig aan die van het coronavirus. Dat stelt sommige mensen voor een dilemma: moeten zij in zelfquarantaine? En hoe herken je het verschil?

Niezen. Rode ogen. Lichte vermoeidheid. Het zijn maar enkele symptomen van hooikoorts die lijken op de symptomen van Covid-19. En die veel mensen kopzorgen baren: zijn ze nu gewoon allergisch of hebben ze het coronavirus opgelopen?

“Symptomen van allergie krijg je vooral als je blootgesteld wordt aan pollen of allergenen, dus vooral bij het naar buiten gaan”, legde viroloog Steven Van Gucht in het verleden al eens uit. “Bij Covid-19 houden die symptomen constant aan. Bij allergie heb je geen hoge koorts of spierpijn. Hoogstens een lichte vermoeidheid, niezen, soms hoesten en geen of weinig koorts. Bij Covid-19 is die vermoeidheid van een heel andere orde. Heb je toch twijfels, raadpleeg dan een huisarts.”

Volgens Marc Van Ranst stelt het probleem van de zelfquarantaine zich meestal ook niet. “De meeste mensen die hooikoorts hebben, lijden daar vaak al jaren aan. Zij zullen de symptomen dus wel snel herkennen. Zeker als dat samenvalt met een periode waarin veel pollen van berken, of van grassen, of stuifmeel in de lucht hangen… Ze hebben meestal ook hun eigen beproefde middeltjes om die hooikoorts snel te bestrijden. Als die werken, hoeven ze niet per se in quarantaine.”