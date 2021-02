Met de dood bedreigde Mike Dean fluit komend weekend opnieuw in Premier League

De Engelse scheidsrechter Mike Dean, die afgelopen weekend geen wedstrijd floot in de Premier League na een reeks doodsbedreigingen, maakt zaterdag zijn terugkeer op het voetbalveld. De 52-jarige Dean zal het duel tussen Burnley en West Bromwich in goede banen leiden.

Dean en zijn familie kregen doodsbedreigingen nadat hij begin deze maand een controversiële rode kaart uitdeelde aan Tomas Soucek van West Ham United. De ref had na de commotie aan de Premier League gevraagd om hem enkele wedstrijden niet aan te duiden. Woensdag floot hij wel nog het duel tussen Leicester City en Brighton in de FA Cup.

De ervaren ref maakte geen al te beste beurt in de match tussen Fulham en West Ham (0-0). In de blessuretijd stuurde hij West Ham-middenvelder Soucek van het veld. De Tsjech kreeg een rode kaart omdat hij met zijn arm, ogenschijnlijk per ongeluk, tegenstander Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) in het gezicht raakte bij een spelhervatting.

Enkele dagen eerder floot Dean ook in het slot van Manchester United - Southampton (9-0) onterecht een penalty voor ManU, gevolgd door de uitsluiting van Southampton-verdediger Jan Bednarek, die Martial evenwel nauwelijks had aangeraakt. Dean deelde de rode kaarten uit telkens na het consulteren van de beelden op aangeven van de VAR. De schorsingen van Soucek en Bednarek werden nadien ongedaan gemaakt.