Dode bij schietpartij in Nederland, auto met Belgische nummerplaat gezocht

De politie doet onderzoek naar een schietpartij zojuist aan Vd Wijckplein in #Bergen aan Zee. 1 slachtoffer, verdachte weggereden in witte auto met Belgisch kentekenplaat, beginnend met 1UP. Getuigen gaarne melden via 0900-8844 en beelden via https://t.co/n6ImYSoGls. Later meer pic.twitter.com/P1DVa899Ae