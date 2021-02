Man die moeder in duinen begroef langer in cel

Bredene - De 49-jarige man uit Bredene die meer dan drie jaar geleden zijn 82-jarige moeder begroef in de duinen en zo haar pensioen bleef opstrijken, blijft twee maanden langer in de cel. Het eindverhoor is ondertussen achter de rug zodat het onderzoek bijna kan worden afgerond.

Hij maakte zijn omgeving wijs dat zijn moeder Solange Hennaert uit Bredene in een rusthuis was opgenomen. In de praktijk was de vrouw echter overleden, maar haar zoon Frank P. (49) had haar in de duinen in Oostende begraven om haar pensioen, zo’n 1.500 euro per maand, verder op te strijken. Omdat de vrouw haar identiteitskaart maar niet kwam vernieuwen, rook de wijkagent onraad. Eind mei 2019 werd Frank P. opgepakt in het appartement van zijn moeder in de Nukkerstraat in Bredene. De speurders leegden er zelfs de septische putten op zoek naar haar lichaam. Maar ze vonden geen spoor.

Geen intentie om te doden

Frank P. beweerde aanvankelijk dat zijn moeder het na een ruzie was afgetrapt. Hij werd aangehouden op verdenking van informaticabedrog, gijzeling en oplichting. Maar uiteindelijk bekende hij. Hij leidde de speurders naar de plaats waar hij haar lichaam begroef. Het ging om een plaats die niet toegankelijk was voor wandelaars. Elk jaar keerde hij terug om te zien of ze nog bedekt was. Volgens hem gaf hij haar in september 2017 een vuistslag tijdens een ruzie. Daarop zou ze gevallen zijn en overleden. De wetsdokter kon geen duidelijke doodsoorzaak vaststellen en dat kan mogelijk in het voordeel van Frank P. spelen. Volgens hem had hij namelijk nooit de bedoeling om haar te doden.

De man werd ondertussen een laatste keer verhoord door de onderzoeksrechter. Het parket moet nu beslissen wat ze verder met de zaak willen doen. Zij kunnen een doorverwijzing naar het hof van assisen of toch naar de correctionele rechtbank vragen. In afwachting blijft de aanhouding van Frank P. met twee maanden verlengd.