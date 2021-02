Antwerp verhuurt Guy Mbenza aan Lausanne

Uitgaand verkeer nog bij Antwerp. Aanvaller Guy Mbenza (20) trekt naar FC Stade Lausanne Ouchy. De Zwitserse tweedeklasser huurt hem zonder aankoopoptie.

Antwerp haalde Mbenza begin oktober nog weg bij Cercle Brugge, waar hij amper twee wedstrijden had meegedaan maar tweemaal had gescoord tegen… Antwerp. De Congolees moest de concurrent worden van Mbokani, maar dat kwam er voorlopig nog niet uit.

Hij kwam net terug uit blessure, liep corona op en kon nadien noch Ivan Leko noch Frank Vercauteren voldoende overtuigen. Onder Leko kreeg hij één invalbeurt, twintig minuutjes in Genk. Onder Vercauteren kreeg hij één basisplaats, in de beker tegen La Louvière, waarin hij scoorde maar ook enkele kansen miste.

Nu wordt hij dus uitgeleend. Op de Europese spelerslijst stond hij toch al niet, dus het is niet dat de Great Old nu plots nóg een speler mist tegen Rangers. Maar de komende maanden heeft het in de competitie wel een spits minder.