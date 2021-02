Na ruim 25 jaar is er onomstotelijk bewijs: Franse president Mitterand hielp daders van genocide in Rwanda ontkomen

In de zomer van 1994 werden in Rwanda, in honderd dagen, bijna één miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord. Frankrijk had toen de kans om de aanstokers van die volkenmoord op te pakken. Ondanks een internationaal aanhoudingsbevel werden zij door het Franse Vreemdelingenlegioen ontzet. Op verzoek van toenmalig president Mitterrand en buitenlandminister Juppé, zo blijkt nu zwart op wit.