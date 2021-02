Atletico Madrid kan opnieuw op João Felix rekenen na coronabesmetting

João Felix staat weer op het trainingsveld bij Atletico Madrid, nadat hij op 3 februari positief had getest op het coronavirus. De Portugees miste de competitiewedstrijden tegen Celta en Granada.

Woensdag trekt Atletico Madrid in La Liga naar Levante voor een inhaalwedstrijd, zaterdag ontvangt het diezelfde ploeg in eigen huis. Volgende dinsdag treffen de ‘Colchoneros’ in Boekarest Chelsea in de Champions League, omdat de Spaanse coronamaatregelen niet toelaten dat een Engelse ploeg naar Madrid reist.

“Hij had niet veel symptomen en kon thuis verder trainen”, zei coach Diego Simeone dinsdag over Felix. “Vanaf de vierde dag van zijn afwezigheid volgt hij al een programma van onze trainers. Hij is ongeduldig, enthousiast en in goeie gezondheid. Het is formidabel dat we woensdag al op hem kunnen rekenen, maar de beslissing of we hem ook al gebruiken nemen we pas dan.”

Naast Felix vielen ook nog Moussa Dembele, Thomas Lemar en Hector Herrera uit bij Atletico met coronabesmettingen. Zij verblijven nog in quarantaine. Ook Rode Duivel Yannick Carrasco kreeg met het coronavirus af te rekenen.