Lichaam van vermiste jonge Nederlandse gevonden

De politie heeft het lichaam van de vermiste Ichelle van de Velde (29) gevonden tijdens een zoektocht naar de vrouw. Haar lichaam werd gevonden in een kanaal in het buitengebied van de Zeeuwse gemeente Sluis, bij Oostburg.

Foto: NEDERLANDSE POLITIE

De politie zocht dinsdag met een duikteam en politiehonden nadat het gebied naar voren was gekomen in het onderzoek. De familie van Ichelle is op de hoogte gebracht over de vondst.

Sinds vorige week zit een 44-jarige vrouw vast, die wordt verdacht van moord. De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar. De verdachte heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg, in dezelfde straat bevindt zich het naaiatelier van Van de Velde.

De vrouw werd in eerste instantie verdacht van vrijheidsberoving, maar wordt sinds vorige week dus verdacht van moord.