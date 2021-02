Nu zijn ze ook Instagram-officieel: Viktor Verhulst deelt eerste selfie met Sarah

Veel woorden maakt de jonge Verhulst er niet aan vuil. Met ‘Love’ en een selfie van de twee is alles gezegd.

Niets is officieel tot het op Instagram staat, zo moet Viktor Verhulst (26) gedacht hebben. Hij plaatste een foto van zichzelf en zijn nieuwe vriendin Sarah Puttemans (21). In geen tijd werd het bericht meer dan 15.000 keer geliket. De 21-jarige influencer liet op haar socials nog niets los over de relatie.

LEES OOK. Sarah Puttemans, het nieuwe lief van Viktor Verhulst: influencer, lingeriemodel en erfgename van een vastgoedimperium