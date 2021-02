Derde stakingsdag op rij bij Engie Fabricom in Fleurus en Ans

De werknemers van Engie Fabricom in Fleurus (Henegouwen) en in Ans (Luik) hebben dinsdag gestaakt, voor de derde dag op rij. De actie kwam er na het ontslag van zes collega’s.

Volgens de vakbonden gaat het in feite om een verdoken herstructurering. Ze wijzen erop dat er in januari nog procedures waren afgesproken, net om dergelijk misbruik van het ontslagrecht te vermijden. Maar volgens de directie is er van een herstructurering geen sprake en gaat het om individuele problemen met de betrokken werknemers.

Beide partijen zitten dinsdag samen. De uitkomst van dat overleg zal bepalen of er voortgestaakt wordt.

Engie Fabricom is actief in infrastructuurprojecten. In Fleurus en Ans werken een 400-tal mensen.