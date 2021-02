Parket gaat in beroep tegen vrijspraak van PSG-baas Nasser Al-Khelaïfi

Het Zwitserse parket is in beroep gegaan tegen de vrijspraak van Nasser Al-Khelaïfi, de grote baas van PSG en beIN Media, in een zaak van tv-rechten waarbij ook voormalig FIFA-topman Jérôme Valcke betrokken was. Valcke kreeg daarbij een gevangenisstraf van 120 dagen met uitstel.

Het eerste grote proces over mistoestanden bij de Wereldvoetbalbond FIFA draaide in oktober vorig jaar uit op een bijna totale mislukking voor het parket. In januari ontving het Zwitserse openbaar ministerie het gemotiveerde vonnis van de federale rechtbank van Bellinzona, waarop deze maand beslist werd een beroepsprocedure te starten.

Al-Khelaïfi en Valcke werden beschuldigd van corruptie bij de verdeling van tv-rechten voor verschillende wereldkampioenschappen voetbal, na een onderzoek dat reeds in maart 2017 werd opgestart. Al-Khelaïfi werd ervan beschuldigd enkele ‘voordelen’ te hebben gegeven aan Valcke, zoals het exclusieve gebruik van een luxueuze eigendom in Sardinië, Villa Bianca, in ruil voor de uitzendrechten voor de WK’s tussen 2018 en 2030. Het parket had daarom een gevangenisstraf van drie jaar voor Valcke en 28 maanden voor Al-Khelaïfi geëist.

Valcke werd wel schuldig bevonden aan schriftvervalsing bij documenten met betrekking tot de WK-uitzendrechten in Italië en Griekenland, een secundaire aanklacht. Een derde beschuldigde, de Griekse zakenman Dinos Deris, riskeerde een celstraf van dertig maanden, maar werd net als Al-Khelaïfi vrijgesproken.

Het was de eerste keer dat het Zwitserse onderzoek naar het FIFA-schandaal tot een veroordeling leidde in Europa. In de Verenigde Staten werden eerder al meerdere Zuid-Amerikaanse voetbalbobo’s veroordeeld. Het is echter niet het enige onderzoek waarin Al-Khelaïfi en Valcke genoemd worden. Valcke, een voormalig secretaris-generaal bij de Wereldvoetbalbond, werd eerder al voor tien jaar geschorst in de nasleep van een groot corruptieschandaal dat de hele FIFA op zijn grondvesten deed daveren. De tien jaar kreeg hij uiteindelijk voor zwendel en vernietiging van bewijsmateriaal. Destijds was hij de rechterhand van toenmalig voorzitter Sepp Blatter.