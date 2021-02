Wereldgezondheidsorganisatie bezorgd: “Tabaksindustrie lonkt steeds meer naar Afrika”

Omdat de regelgeving in landen met een gemiddeld en hoog inkomen alsmaar strikter wordt, richt de tabaksindustrie haar blik op Afrika om de productie op te krikken. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag in een nieuw rapport.

Volgens de WHO steeg de oppervlakte om tabak te produceren in het continent tussen 2012 en 2018 met 3,4 procent. De productiehoeveelheid ging er in dezelfde periode met 10,6 procent op vooruit. Dat staat haaks op de wereldwijde dalende tendens. In dezelfde periode werd er wereldwijd 13,9 procent minder tabak geproduceerd en nam de gebruikte oppervlakte met 15,6 procent af.

De combinatie van een verhoogde productie en een agressievere marketing zorgt er ook voor dat er meer tabak gebruikt wordt in Afrika. Van 64 miljoen gebruikers in 2000 groeide de afzetmarkt naar 73 miljoen in 2018. Tezelfdertijd daalde het aantal gebruikers wereldwijd van 1,40 miljard naar 1,34 miljard.

Tabak is voornamelijk populair in Noord-Afrikaanse landen zoals Djibouti, Egypte, Libië, Marokko, Somalië en Tunesië. Die zes landen zijn samen goed voor minstens 19 miljoen gebruikers.

Tabaksgebruik is een van de grootste gezondheidsproblemen wereldwijd. Ieder jaar sterven volgens de WHO meer dan 8 miljoen mensen aan de gevolgen ervan.