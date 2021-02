Iran beperkt samenwerking met inspecteurs Internationaal Atoomagentschap

Iran gaat vanaf volgende week dinsdag de samenwerking met de inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) beperken. Dat heeft de nucleaire toezichthouder dinsdag in Wenen meegedeeld.

Iran heeft aan het IAEA laten weten dat het vanaf dinsdag 23 februari zal stoppen met de uitvoering van de “vrijwillige transparantiemaatregelen” die deel uitmaken van het nucleair akkoord uit 2015. Daarnaast heeft Teheran ook kenbaar gemaakt dat het zich niet langer zal houden aan het zogeheten Aanvullend Protocol, dat toelaat dat IAEA-inspecteurs slechts korte tijd op voorhand bekendmaken dat ze een Iraanse nucleaire faciliteit zullen bezoeken.

De onbeperkte toegang van IAEA-inspecteurs tot de installaties in Iran vormt een belangrijk onderdeel van de nucleaire deal met de grootmachten. Als Iran geen toegang meer verleent, wordt dat akkoord een lege doos.

Het nucleair akkoord dat Teheran in 2015 sloot met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, had de Iraanse nucleaire ambities aan banden gelegd. De afspraken die toen gemaakt werden, moesten voorkomen dat het land in staat zou zijn kernwapens te produceren. In ruil voor de Iraanse toezeggingen zouden de economische sancties worden opgeheven.

Maar Iran is gestopt met het naleven van het akkoord nadat de Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig besliste om zijn land terug te trekken. De voormalige Amerikaanse president hoopte dat hij met harde sancties en maximale druk het Iraanse regime kon laten instemmen met een akkoord dat strengere voorwaarden bevatte. Vooral de sancties hebben in Iran tot een zware economische crisis geleid.

Iran had er eerder op de dag al mee gedreigd om de samenwerking met de inspecteurs te beperken als er tegen het einde van de maand geen doorbraak zou zijn in de onderhandelingen met de Verenigde Staten.

Huidig Amerikaans president Joe Biden had al kenbaar gemaakt dat hij opnieuw wil toetreden tot het akkoord, maar dat Iran dan wel eerst “vertrouwenwekkende stappen” zal moeten zetten. Maar volgens de Iraanse president Hassan Rohani moet de openingszet van Washington komen.

