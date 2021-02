Jupiler Pro League start volgend seizoen op 23 juli, contract van CEO Pierre François wordt verlengd

Het huidige seizoen in de Jupiler Pro League zit er nog niet op, maar we weten wél al wanneer het volgende van start gaat. Op vrijdag 23 juli gaat de bal opnieuw aan het rollen op de Belgische voetbalvelden. Dat raakte bekend op de Raad van Bestuur van de Pro League die dinsdagavond plaatsvond en waarop ook nog een aantal andere agendapunten besproken werden.

Voor voetballers uit de Jupiler Pro League die ook in actie komen op het EK zal er amper tijd zijn om uit te blazen. De openingsspeeldag in 1A komt er amper elf dagen na de finale van EURO2020. Op diezelfde vrijdagavond vindt nota bene de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio plaats.

Ook raakte bekend dat de Pro League bekijkt of de zomertransferperiode kan worden uitgebreid. Die zal nog steeds op 1 juli beginnen maar zou niet langer op 31 augustus maar op 22 september eindigen.

Pierre François blijft, Referee Department op de vingers getikt

Nog een punt op de Pro League-agenda: het aflopende contract van CEO Pierre François. Het voorstel van de Raad van Bestuur is om de overeenkomst met een jaar te verlengen. Dat moet wel nog bekrachtigd worden door de Algemene Vergadering.

Verder werd bekendgemaakt dat de Pro League het Referee Department op het matje zal roepen voor het geknoei met de VAR de voorbije weken. De Raad van Bestuur wil ook dat clubs die hun velden niet bespeelbaar krijgen, zwaarder worden gestraft.

LEES OOK.Pro League wil testmatchen om weer volk in het stadion te krijgen