Doodstraf voor 29 agenten van Soedanese inlichtingendienst na dood van betoger

Het gerecht in Soedan heeft dinsdag de doodstraf bevestigd voor 29 agenten van de inlichtingendiensten wegens de moord in 2019 op een hoogleraar die deelnam aan betogingen tegen toenmalig president Omar al-Bashir. Dit is van de advocaat van het slachtoffer vernomen.

Ahmed al-Khair (36) stierf in februari 2019 in gevangenschap. Hij was opgepakt omdat hij had deelgenomen aan betogingen tegen de autocraat al-Bashir, die 30 jaar lang onafgebroken aan de macht was in Soedan en in april 2019 werd afgezet. De dood van de professor lokte verontwaardiging uit in het land.

“Het Hooggerechtshof heeft deze week beslist de terdoodveroordeling door een lagere jurisdictie te bevestigen van 29 inlichtingenagenten” die beschuldigd worden van moord en foltering, zei advocaat Adel Abdelghani. Drie andere beschuldigden kregen drie jaar cel en vijf mensen werden vrijgesproken.

De veroordeelden kunnen volgens de advocaat nog in beroep gaan bij het Grondwettelijk Hof.

Al-Bashir (76) zit sinds zijn afzetting in de gevangenis in Khartoem.