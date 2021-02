Gevangen prinses Latifah filmde haar noodkreten in de badkamer. De sjeik kende geen genade, ook niet voor zijn dochters

Meer dan twee jaar was er niets meer van prinses Latifa gehoord. De dochter van sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de sterke man van Dubai, probeerde in 2018 aan de greep van haar vader te ontsnappen, maar werd op zee onderschept door commando’s. De BBC zendt dinsdagavond een reportage uit waarin filmpjes van haar te zien zijn. Die nam ze in het grootste geheim op in de badkamer van de villa waar ze in opdracht van haar vader gevangen gehouden wordt. Ze lijkt hetzelfde lot te moeten ondergaan als haar zus Shamsa.