Red Flames kijken uit naar belangrijke duels tegen toplanden én naar het Koning Boudewijnstadion: “Een eer”

De Flames zijn klaar voor een uitdaging. België bekampt Nederland donderdag om 20u en Duitsland zondag om 18u in vriendschappelijke duels met het zicht op het EK 2022 in Engeland. “Het is voor ons de perfecte kans om te zien hoe ver we staan”, aldus kapitein Tessa Wullaert.

België staat intussen zeventiende op de wereldranglijst en neemt het nu op tegen de nummers twee en vier. Een uitdaging, maar ook een kans om te zien hoeveel ze gegroeid zijn. De wedstrijden worden ook georganiseerd naar het EK in 2022 en natuurlijk ook naar het WK in 2027 toe. België zou immers graag samen met Nederland en Duitsland dat WK organiseren. Daarom nemen de drie landen het tegen elkaar op om zo hun kunnen te tonen aan de FIFA.

Maar de Flames gaan deze uitdaging niet in Leuven kunnen afwerken. Het veld van Den Dreef is niet in orde geraakt door de slechte weersomstandigheden en omdat er zo vaak op gespeeld wordt. De Flames wijken dus uit naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De speelsters zijn nochtans gehecht aan dit stadion aangezien de Red Flames al lang niet meer verloren in Den Dreef. De laatste nederlaag was een 0-2 tegen Engeland op twintig september 2016. Bondscoach Ives Serneels is tevreden met de voorlopige verhuis. “Een toptegenstander als Nederland verdient het om op een prachtig grasveld te worden ontvangen. Bovendien is het ook voor ons een eer. Het is een teken dat de voetbalbond ons serieus neemt.”

Op 24 en 30 maart spelen de Rode Duivels hun volgende thuismatchen tegen Wales en Wit-Rusland. In de twee weken die voorgaan op deze matchen wordt er niet in Den Dreef gespeeld dus de kans is groot dat het veld tegen dan weer in orde is.