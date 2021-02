7 op 10 cannabiswinkels leven regels niet na

Zeven op de tien cannabiswinkels leven de regels niet na. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Els Van Hoof opvroeg bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).

De cannabis- of CBD-winkels bestaan sinds eind 2018 en verkopen legale cannabisproducten. Zolang het gaat om producten die geen voedingsmiddelen zijn, niet worden verkocht als geneesmiddel en minder dan 0,2 procent THC (chemisch bestanddeel van cannabis) bevatten, mogen ze dus over de toonbank gaan. Maar dat alles in een schemerzone gebeurt, is al een tijdje duidelijk.

In 2019 was 75 procent van de winkels niet in orde. Vorig jaar was dat 70 procent. Van de 37 shops die de inspectiediensten controleerden, waren er 26 in overtreding. Het gaat om inbreuken op etiketteringsvoorschriften, inbreuken tegen verboden reclametechnieken voor tabaksproducten of om producten die niet goedgekeurd zijn door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Van Hoof is tegen cannabiswinkels en waarschuwt voor de risico’s van de producten. “Men zoekt doelbewust de schemerzone op, door bijvoorbeeld kruidenmengsels te verkopen als rookwaar en CBD-olie te verkopen als medicijn. Dit moet aan banden gelegd worden”, zegt de CD&V’ster. Zij pleit voor een wettelijk kader om medicinale cannabis rechtstreeks ter beschikking te stellen aan patiëntengroepen zoals personen met ALS, MS of specifieke vormen van epilepsie.