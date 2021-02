Zeven minderjarigen in Antwerpen die een nacht vastgehouden werden omdat ze een ‘lockdownfeestje’ hielden. Getuigenissen van andere minderjarigen die ook in de cel belandden na een corona-overtreding. Of vier kotgenoten uit Gent die beboet werden omdat de politie hen niet als één huishouden ziet. Is de harde aanpak van corona-overtreders wel de beste aanpak? We legden de vraag voor aan politierechter Peter D’Hondt en strafrechtadvocaat John Maes.