Van versoepelingen over het Kanaal, over behoedzame ‘mutti Merkel’, tot vrees voor varianten in het oosten: hoe staat het in de rest van Europa met de strijd tegen corona?

“We mogen trots zijn”, klonk het vorige week in koor bij de Belgische virologen: terwijl de rest van Europa een derde golf van coronabesmettingen moest verteren, bleven de cijfers in ons land stabiel. Maar in andere landen woeden natuurlijk die vermaledijde varianten die wij grotendeels buiten hebben kunnen houden, en overal geldt een ander regime van voorzorgsmaatregelen. Een overzicht.