Kamer gaat rouwverlof bij overlijden partner of kind uitbreiden

De Kamer gaat de komende maanden het aantal dagen rouwverlof uitbreiden. Alle meerderheidspartijen zijn daartoe bereid. Ze gaan op die manier in op de oproep die Kom op tegen Kanker maandag lanceerde, om zeker bij het overlijden van een kind guller te zijn met het aantal dagen “klein verlet”. Of het tien of twintig dagen worden, is nog niet duidelijk.