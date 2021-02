Lichaam van vermiste man gevonden in Seraing

Het lichaam van een man die sinds 7 februari vermist was, is dinsdag gevonden in de Maas in Seraing. Eerder op de dag was een opsporingsbericht verspreid, omdat de verdwijning als onrustwekkend werd beschouwd.

De 40-jarige man had zijn voertuig op 7 februari achtergelaten na een ongeval in Seraing en sindsdien had hij niets meer van zich laten horen. Zijn vader, een PTB-gemeenteraadslid in Saint-Nicolas, had een foto van zijn zoon verspreid via sociale media.

Een wetsdokter is ter plaatse gestuurd om de omstandigheden van het overlijden vast te stellen.