Marc Van Ranst geeft advies aan Club Brugge voor het Europa League-duel tegen Dynamo Kiev: “Wie ziek is, blijft beter thuis”

Club Brugge kruiste gisteren de vingers voor een snelle genezing van Noa Lang en Charles De Ketelaere. Beide smaakmakers hadden de voorbije dagen af te rekenen met klachten, maar testten maandag negatief op corona. “Als ze woensdag verlost zijn van hun symptomen en ze testen negatief, is er geen enkel probleem om hen mee te nemen op het vliegtuig”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “De kans dat ze dan een virus kunnen doorgeven, is klein, zeker wanneer het om Covid gaat.”

Tonen ze wel ziekteverschijnselen, blijven ze beter thuis. “Het is nooit een goed idee zieke mensen te laten werken of mee te nemen op een vliegtuig”, zegt Van Ranst. “Dan riskeert de kern van Club Brugge alleen maar nog kleiner te worden. Want er is niet alleen corona, zieke spelers kunnen ook andere virussen laten rondgaan bij een club.” Club Brugge liet al weten dat elke zieke thuis zal blijven.

Van Ranst adviseert sinds het begin van de coronacrisis de Pro League, de organisatie van profclubs in ons land. “Ik ben benieuwd naar de statistieken van coronabesmettingen bij voetbalclubs”, zegt de Leuvense professor. “Het komt me voor dat die sector zwaarder getroffen is dan andere sectoren in ons land.”