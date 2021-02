Oranje Leeuwin met Belgische klauwen: Jackie Groenen, vedette bij Oranje, speelt morgenavond een oefenmatch tegen België

Ze loodste de Oranje Leeuwinnen naar de finale van het WK, de Nederlander Johan Cruyff is haar grote voorbeeld en ze spreekt met een Nederlandse tongval. Toch is Jackie Groenen ook een beetje van ons, want grote delen van haar leven zijn verweven met België. Ze verklapt ons dan ook met plezier haar Belgische linken op de vooravond van het oefenduel tussen België en Nederland.