Thomas Meunier opnieuw in selectie, Thorgan Hazard traint weer mee bij Dortmund

Woensdag neemt Dortmund het in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán op tegen Sevilla in de 1/8ste finales van de Champions League. Edin Terzic, de coach van Dortmund, liet weten dat hij nog niet kan rekenen op Thorgan Hazard, die door een spierblessure nog steeds niet inzetbaar is.

“Meunier en Hazard stonden maandag voor het eerst weer samen op het trainingsveld, maar enkel Meunier is speelklaar.” Meunier zit dus voor het eerst sinds 22 januari weer in de selectie en lijkt volledig hersteld van zijn knieblessure. Ook Axel Witsel ligt nog in de lappenmand bij Dortmund. Hij blijft hoogstwaarschijnlijk voor de rest van het seizoen nog aan de kant, na zijn zware achillespeesblessure die hij opliep tegen RB Leipzig op 9 januari.

Sevilla is aan een sterke periode bezig in La Liga, met vijf overwinningen op rij. Dortmund pakte slechts vier punten in zijn laatste vijf competitiewedstrijden.