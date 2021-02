Michel Vlap na zijn knalprestatie tegen Bayern München: “Mijn gevoel bij Anderlecht zat niet meer goed”

Michel Vlap (23) werd door Anderlecht verhuurd aan Arminia Bielefeld. Bij zijn debuut, maandag tegen Bayern München, pakte de Fries meteen uit met een goal, assist en pre-assist: 3-3. De RSCA-fans baalden, maar paars-wit was tevreden. Vlap mag in de etalage staan.

Na de match kreeg Vlap het shirt van prijsschutter Robert Lewandowski en gisteren moest hij heel de dag journalisten te woord staan. “Dit valt moeilijk te beschrijven”, klonk het bij de NOS. “Het is een droom. Het was een goeie goal ook. Ik draai weg tussen twee verdedigers en schiet binnen. Manuel Neuer was boos, maar hij kon er weinig aan doen. Als ik in de box kom, lijkt alles voor mij wel in slow motion te gaan. Alsof ik nog beter geconcentreerd ben. Natuurlijk ben ik blij met het shirt van Lewandowski. Hij dacht wellicht: Die jongen van die goal mag mijn truitje wel hebben. Hij is één van de beste spitsen ter wereld en ik ben fan. Maar ze waren er allemaal, hoor. Sané, Alaba, Neuer. Normaal gezien ken ik die jongens alleen van FIFA.”

Vlap was maandag in 62 minuten beslissender dan in elf duels bij Anderlecht dit seizoen. Daar zag Vincent Kompany het niet meer in hem. Dat gaf Vlap ook al aan in het Friesch Dagblad. “Er is niks mis met de plannen van Vincent Kompany, maar ik kwam er niet in voor en dat is niet leuk. Ik werkte nochtans keihard om me te laten zien, maar er stonden 34 spelers te popelen voor een basisplek. Bij mij duurde het lang en dat is frustrerend. Vooral omdat ik het gevoel had het wel goed te doen als ik mijn kans kreeg. Nou ja, ik zit op een leeftijd dat ik veel minuten moet maken om beter te worden en daarom twijfelde ik niet toen Bielefeld langskwam. Ik ben een gevoelsmens en mijn gevoel bij Anderlecht zat niet meer goed.”

Bedoeling is nu om Bielefeld in de Bundesliga te houden. Bij Anderlecht ligt Vlap nog vast tot 2024, maar het plan lijkt toch om hem na deze huur te verkopen. Alleen kon Bielefeld in de winter geen 6 miljoen betalen. “Ik weet niet of Anderlecht me in de etalage wil zetten of ritme laat opdoen”, besluit hij. “Het kan beide. Ik heb nog wel de drang om me te bewijzen bij Anderlecht, maar we zien wel. Ooit kan het gevoel weer goed worden, maar nu ben ik blij in de Bundesliga. Met mijn kilometers en mijn hoge intensiteit-runs moet dit voetbal me liggen. Dit voelt als een bevrijding.”