“Charles De Ketelaere en Noa Lang zijn nodig voor creativiteit, de afwezigheid van Hans Vanaken is nog erger dan die van Philippe Clement”

Moet Club Brugge nu blij zijn of treuren? De catastrofe van een grote corona-uitbraak onder de spelers werd (voorlopig?) vermeden. Maar met een voltallig Club Brugge – Hans Vanaken er dus bij – was de kans op kwalificatie groter geweest. Als ook De Ketelaere en Lang moeten afhaken, evolueren we weer richting catastrofe.