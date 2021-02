Amazon-topman Jeff Bezos nu weer rijker dan Elon Musk

Amazon-topman Jeff Bezos is weer de rijkste man op aarde, waarmee hij Tesla-baas Elon Musk van de troon stoot. Musk was de afgelopen weken nog de rijkste persoon ter wereld, maar moet nu weer de leiding afstaan door een verdere daling van de koers van het Tesla-aandeel op Wall Street.

Het fortuin van Bezos staat volgens de miljardairslijst van persbureau Bloomberg op meer dan 191 miljard dollar, omgerekend bijna 158 miljard euro. Dat is bijna een miljard dollar meer dan Musk nu heeft. Het aandeel Tesla daalde dinsdag met 2,4 procent, waardoor 4,6 miljard dollar aan beurswaarde verloren ging. De fabrikant van elektrische auto’s was sinds vorig voorjaar bezig met een opmerkelijke opmars op de beurs in New York.

Het is nu de vraag hoe lang Bezos voor blijft lopen op Musk. Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX, een rivaal van Blue Origin van Bezos, voert gesprekken over een investeringsronde waarbij een prijskaartje aan SpaceX kan worden gehangen van 92 miljard dollar. Dat is twee keer zoveel als de huidige waarde van SpaceX.

LEES OOK. Miljardairs zijn ze al op aarde, maar nu mikken ‘ruimtebaronnen’ op de hemel (+)