“Valentijn is voorbij, maar hopelijk geven Lukaku en Zlatan elkaar nog een knuffel”

Het is mij opgevallen dat zowel in Manchester, Madrid als Milaan de twee clubs op één en twee staan in het klassement. Wat Milaan betreft, is dat opmerkelijk, want beide clubs hebben toch rampzalige jaren gekend. Vooral bij Milan zat er – na drie Champions League-finales tussen 2003 en 2007 – echt geen lijn meer in. Steeds nieuwe strategieën, nieuwe trainers, verkeerde transfers,… Maar sinds Paolo Maldini twee jaar geleden sportief directeur werd, gaat het beter. Als legendarische oud-speler – bij Inter hebben ze er met Javier Zanetti ook zo één in het bestuur – schaart de achterban zich ook sneller achter zijn beslissingen.